Ja, auch ich habe mir als Student in den 90er-Jahren so meine Gedanken darüber gemacht, was sich hinter der imposanten Fassade des Leipziger Hotels Astoria früher abgespielt haben mochte. Aus toten Fenstern schaute einen das ehemalige Luxus-Hotel gleich beim Verlassen des Hauptbahnhofes an und behielt seine Geschichte für sich.