Hülsenfrüchte sind oft heimisch, sogar exotische Arten wie Kichererbsen können hier in Deutschland angebaut werden. Doch das werde leider noch sehr wenig gemacht, bedauert Emilie Wegner.

Vor allem der Anbau in den europäischen Nachbarländern ermöglicht aber schon jetzt kurze Transportwege und spart klimaschädliche Emissionen ein. Allerdings kommt der Klimawandel dem Wachstum exotischer Hülsenfrüchte auch zu Gute: Kichererbsen beispielsweise brauchen eher warme klimatische Verhältnisse. In Deutschland werden mit der Erderhitzung die Anbaubedingungen besser, erklärt Emilie Wegner. Die Pflanzen können sich außerdem gut an Klimaveränderungen anpassen und ihr vergleichsweise geringer Wasserverbrauch spart Ressourcen.