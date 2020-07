Hundstage nennt man seit alters her die Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August. Die Sonne steht um diese Zeit in der Nähe des Sirius, eines riesigen, acht Lichtjahre entfernten Fixsterns – auch Hundsstern genannt. Im alten Griechenland schrieb man dieser Stellung die sommerliche Hitze zu. Auch heute noch gelten die Hundstage als eine Periode größter Hitze, die meisten Schulen haben Ferien, im Mittelalter wurde dann sogar der Gottesdienst eingestellt. Ausgehend vom antiken Mythos wird die Erzählung von den heißesten Tagen des Sommers auch heute noch gern poetisch weitergesponnen. Hier ein paar Beispiele:

Marilyn Monroe und der kühlende U-Bahnschacht

Das schönste Bild für das, was eine große Hitze, ein flirrender Sommer mit uns anrichten können, erzählt vielleicht ein amerikanischer Film. Auch wenn der Mythos von den Hundstagen eher ein europäischer ist – längst ist "Das verflixte 7. Jahr" mit der schnippisch-schönen Marilyn Monroe und ihrem überm U-Bahn-Schacht hochgewehten Kleid weltweit zum Kulturerbe des Filmzeitalters geworden.

Marilyn Monroe neben Tom Ewell während der Dreharbeiten für den Film "Das verflixte 7. Jahr" Bildrechte: imago/Granata Images

Von noch mehr Hitze und erotisch aufgeladener Sommer-Erschöpfung aber erzählt ein anderes Detail in diesem Film: Das von der Monroe gespielte Mädchen legt seine Unterwäsche in den Kühlschrank! – um dann mitten im Hochsommer eben etwas Kühles auf der Haut tragen zu können.



Bei "Das verflixte 7. Jahr" wird das Erlebnis der Hitze zum Ausgangspunkt lustiger Verwirrungen – in vielen neueren Erzählungen und Filmen aber ist die Schwüle der Hundstage, das lethargische Herumdösen, die Trägheit in Körper und Geist, zum Vorboten schlimmer und bedrohlicher Ereignisse geworden.

Das Blut kocht

So in dem 2001 veröffentlichten Film "Hundstage"des Österreichers Ulrich Seidl: Das Blut kocht und wird doch immer dicker, im Supermarkt explodiert eine Limo-Flasche, vor dem Fenster verdorrt der Rasen. Gleich gibt es einen Knall ­– und dann entlädt sich nicht nur das Gewitter, sondern auch all das Dunkle, mühsam Zurückgehaltene in der Seele der Menschen.

Szene aus dem Film "Hundstage" von Ulrich Seidl Bildrechte: imago/Prod.DB

In einer Vorortsiedlung bei Wien wird in sechs unabhängigen Geschichten von Menschen erzählt, die einander mit ihren seelischen Defekten zugleich drangsalieren und unterhalten, und – so sehr sie sich hassen mögen – doch unlösbar miteinander verbunden sind. Eingerahmt werden die schockierenden Geschichten von den lähmenden Hitze-Lawinen der Hundstage.

Wenn das Leben stillzustehen scheint

Ebenfalls die Hundstage schon im Titel trägt ein 1988 erschienener Roman von Walter Kempowski. Dieser erzählt von dem Schriftsteller Alexander Sowtschick, der sich, allein, ohne seine Ehefrau, in dieser heißesten Zeit des Jahres ganz auf ein neues Werk konzentrieren will. Beschrieben wird, wie der Protagonist eindöst:

Die Zellen seines Körpers, im Gehirn und in den Gliedmaßen, wurden durch Erschlaffung und Schwerkraft zusammengedrückt, sie schoben sich dichter an- und aufeinander, sie ließen sich aufeinander nieder wie ermattete Vögel. Die Moleküle im Gewebe seines Körpers hielten inne in ihrem rasenden Umeinander und sanken zu Boden: Sowtschick schlief ein. Aus "Hundstage" von Walter Kempowski

Walter Kempowski 1999 Bildrechte: imago/teutopress

Doch dann kippt die Idylle, die Bilder kehren sich um, die Hitze scheint wie ein gefährlicher Ozean über dem Kopf des nun versinkenden Schriftstellers zusammenschlagen. Hundstage, so schreibt Kempowski, das sind Tage an denen das Leben stillzustehen scheint, in Schwerelosigkeit, wie die Schaukel, wenn sie ganz oben ist. Danach rasen die Tage auf den Herbst zu, Wehmut stellt sich ein: Gedanken an Abschied und Tod.

Das Ahnen des Endes

Dass wir nun, im Sommer 2020, die Stimmung der Hundstage noch mit den Gefährdungen durch die Corona-Pandemie kurzschließen müssen, wird dann frühestens in der nächsten Saison auch in der Gegenwartskunst nachzulesen sein. Doch auch jetzt schon erzählen Sommergeschichten oder -gedichte eben gern von diesem ganz speziellen Hundstage-Gefühl: dem Schwelgen in Farben und Düften und zugleich von der Ahnung, dass all das bald schon vorbei ist. Während der antike Mythos von den Hundstagen eher friedlich von einer Naturerscheinung erzählt, füllen sich die Hundstage in der Moderne mit Verderben und Todesahnung.