Schon bevor sich dänisches Design als Markenzeichen etablierte, gab es dänische Prägungen in der Formgestaltung. Das belegt die Schau im Grassi mit eindrucksvollen Unikaten aus hochwertigen Schenkungen der letzten Jahre. Das berühmte dänische Tafelsilber gehört dazu und auch die dänische Ausformung des Jugendstils. Seinen Farb-und Formenreichtum demonstriert die Ausstellung besonders an keramischen Arbeiten, gern in der nordisch-kühlen Farbpalette gehalten, in pastelligen Blau- und Grüntönen. "Den dänischen Manufakturen gelang es als erste, Farben zu entwickeln, die man unter der Glasur aufmalen konnte und die mitgebrannt werden konnten", erklärt Sabine Epple, Kuratorin der Ausstellung. "Damit konnte man diese schönen, kühlen, nordischen Farben produzieren, also das, was wir heute so lieben an diesen Gefäßen, die dann plastisch verziert sind, mit Eidechsen, mit Libellen, also diese ganze Flora und Fauna, die sich damit so gut abbilden lässt.