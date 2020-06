Der Schauspieler Ian Holm ist tot. Die britische Nachrichtenagentur PA berichtete am Freitag vom Tod des 88-Jährigen. Holms Agenten zufolge litt er an einer Parkinson-Erkrankung und sei in einem Londoner Krankenhaus in London im Beisein von Pflegern und Familie gestorben. Bekannt wurde Holm vor allem durch seine Rolle als "Bilbo Beutlin" in der Fantasy-Trilogie "Herr der Ringe" nach J. R. R. Tolkien.