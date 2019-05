Theaterstück "Their Very Own And Golden City" mit Ian McKellen

Theaterstück "Their Very Own And Golden City" mit Ian McKellen Bildrechte: imago stock&people

McKellen begann seine Schauspielkarriere 1961 am Theater in Coventry, spielte schon kurz darauf im Londoner West End und wurde Mitglied der renommierten Royal Shakespeare Company. 1966 war er an der Seite von Jessie Sutherland im Stück "Their Very Own And Golden City" am Londoner Royal Court Theatre zu sehen.