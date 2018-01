Die Preisträger der Special Awards der ICMA 2018 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

José van Dam



ARTIST OF THE YEAR

Manfred Honeck



YOUNG ARTIST OF THE YEAR

Christoph Sietzen



OUTSTANDING YOUNG POLISH ARTIST

Szymon Nehring



DISCOVERY AWARD

Yuan Yu



LABEL OF THE YEAR

Alpha



SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Krzysztof Penderecki Center Luslawice



SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice



SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Melodiya: Anthology of Russian Symphonic Music