In der MDR Themenwoche Kultur von Samstag, 21. November bis Freitag, 27. November 2020 beschäftigt sich der MDR auf allen Ausspielwegen, in allen Programmen, in der aktuellen Berichterstattung, in den Magazinen im TV, online und im Radio mit der Situation der Künstlerinnen und Künstler in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Hintergrundberichten, Porträts und Gesprächen zeigen wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kultur in der Region. Gleichzeitig stellt der MDR die neuen Produktionen der Hauptredaktion Kultur vor. Als Partner der mitteldeutschen Kulturszene will der MDR über die Berichterstattung hinaus aber auch die Künstlerinnen und Künstler im Rahmen von konkreten Produktionen unterstützen.