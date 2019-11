Preisverleihung US-Sängerin Lizzo bekommt International Music Award in der Kategorie "Style"

Der International Music Award (IMA) in der Kategorie "Style" geht an die US Rapperin Lizzo. Sie setzte sich gegen Mykki Blanco und Sade durch. Die Awards werden nach dem Aus der Echo-Preisverleihung zum ersten Mal vergeben. Nominiert für Auszeichnungen sind außerdem unter anderem Billie Eilish, Rosalía, James Blake und Lykke Li. Die Jury ist mit großen Namen besetzt, wie etwa dem Rapper Cro, Singer-Songwriter Faber, der Sängerin Charli XCX, Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher, Chilly Gonzales und den deutschen Sängerinnen Meret Becker und Joy Denalane.