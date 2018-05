Und wie kommt es, dass in europäischen Ländern wie Bulgarien, in denen Masernimpfpflicht besteht, immer wieder Epidemien auftreten?

Das liegt an verschiedenen Dingen und auch daran, dass keine Impfung hundertprozentig schützt. Auch unser Musterschüler Masernimpfung schützt nicht alle Kinder. Nach einer Impfung sind 95 Prozent der Kinder immun. Das heißt, fünf Prozent bleiben ungeschützt. Nach zwei Impfungen sind bis zu 98 Prozent geschützt. Auch da bleiben Kinder übrig. Wahrscheinlich, anders als noch früher, lässt der Impfschutz nach Jahren und Jahrzehnten außerdem wieder nach. Wir haben also ein Nachlassen einer Immunität, die initial mal geschützt hat. Das sind Dinge, die eine Rolle spielen in Ländern wie Bulgarien oder Rumänien, wo wir ja viele Tausend Fälle Masernfälle gesehen haben – trotz Impfpflicht. Aber es spielen sicher noch andere Faktoren eine Rolle. So sind nämlich auch Bevölkerungsgruppen betroffen wie die Roma, die von einer Impfpflicht kaum erfasst werden.