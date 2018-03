MDR-Koproduktion "In den Gängen" vier Mal für Deutschen Filmpreis nominert

Die MDR-Koproduktion "In den Gängen" hat vier Nominierungen für den Deutschen Filmpreis erhalten. Das Drehbuch der Liebesgeschichte stammt von Schriftsteller Clemens Meyer ("Als wir träumten") und Drehbuchautor Thomas Stuber, der auch Regie bei der Verfilmung führte. Sie erhielten dafür bereits 2015 den Deutschen Drehbuchpreis.

Der Film kann sich Hoffnungen auf Preise in den Kategorien "Bester Spielfilm", "Beste männliche Hauptrolle" (Franz Rogowski), "Beste weibliche Nebenrolle" (Sandra Hüller) sowie "Beste Kamera" (Peter Matjasko) machen.

Sandra Hüller (Toni Erdmann") und und Franz Rogowski ("Victoria") beim Dreh in einem Groߟmarkt in Wittenberg Bildrechte: dpa

Der Film erzählt von einer zarten Liebe im geschützten Kosmos eines Großmarktes, der durch die familiär-freundschaftliche Atmosphäre das Gedeihen der Liebesbünde fördert, was im rauen Umfeld außerhalb des Marktes nicht möglich wäre.



Christian (Franz Rogowski) hat eigentlich auf dem Bau gearbeitet, jedoch den Job aufgrund seiner Unbeherrschtheit verloren. In dem Großmarkt findet er nicht nur eine neue Arbeit, sondern mit Bruno (Peter Kurth) auch einen väterlichen Freund. Marion (Sandra Hüller) wiederum findet Gefallen an Christian, sie ist jedoch noch verheiratet. Diese Protagonisten und verschiedene andere Angestellte wie Paletten-Klaus oder Fernseh-Jürgen tragen zum Gelingen der sehenswerten Geschichte bei.