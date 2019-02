Quechua ist eine Sprache, die vor allem noch in Staaten Lateinamerikas gesprochen wird. Man geht davon aus, dass ungefähr zehn Millionen Menschen der Sprache noch mächtig sind. Der Hauptteil von ihnen lebt in Peru, Bolivien und Ecuador. Teilweise, wenn auch deutlich weniger, wird Quechua auch noch in Nord-Argentinien, Chile und Kolumbien gesprochen.



Ein Zentrum der Sprache bildet noch immer Peru, wo knapp vier Millionen Menschen Quechua beherrschen und wo die Sprache in den 70er-Jahren den Status der zweiten Amtssprache zugesprochen bekommen hat.



Quechua ist eine sehr alte Sprache – man schätzt, dass sie seit mehr als 5.000 Jahren gesprochen wird. Wo der regionale Ursprung liegt, lässt sich heute allerdings nicht genau sagen. Das Besondere an der Sprache: Sie war nie eine Schriftsprache, mit der man also zum Beispiel Romane hätte schreiben können. In der Moderne hat man zwar eine Möglichkeit gefunden, die Sprache mit lateinischen Buchstaben zu transkribieren, aber bis heute gibt es hier keine einheitliche Vorgehensweise.