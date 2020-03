Mit Chiara Ferragni fing alles an: 2009 gründete die Italienerin ihr Modeblog theblondesalad". Sie postete Fotos von sich selbst in Outfits, die sie selbst zusammenstellte. Ferragni hatte Erfolg. 2015 war sie die erste Modebloggerin, die auf dem Titel der Vogue erschien. Heute sitzt sie bei Modeschauen in Paris, Mailand oder New York in der ersten Reihe.