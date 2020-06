Ingeborg-Bachmann-Preis für Helga Schubert

Helga Schubert Bildrechte: Johannes Helm/ORF/dpa Die 1940 in Berlin geborene Schriftstellerin Helga Schubert erhält den Ingeborg-Bachmann-Preis 2020, eine der renommiertesten literarischen Auszeichnungen des deutschsprachigen Raums. Die Jury lobte an ihren Text "Vom Aufstehen" unter anderem die "eminent politische Seite", der "nicht nur das Lesen, sondern auch das Leben lehrt". In ihrer Dankesrede bekannte Schubert, dass sie ihren Text Ingeborg Bachmann gewidmet hat, sie hatte es jedoch nicht zuvor mitteilen wollen, da sie sich "nicht so sehr an die Jury ranschmeißen" wollte. Helga Schubert wurde bereits zu DDR-Zeiten für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert, durfte jedoch damals das Land nicht verlassen.

Helga Schubert hat Lebensgeschichte in Literatur verwandelt. Insa Wilke, Jurymitglied des Ingeborg-Bachmann-Preises

Lisa Krusche erhält Deutschlandfunk-Preis

Lisa Krusche Bildrechte: Charlotte Krusche/ORF/dpa Die 1990 in Hildesheim geborene Schriftstellerin Lisa Krusche lebt in Braunschweig, wo sie Kunstwissenschaft und Germanistik studierte. Sie schreibt vorrangig Prosa und Essays. Gestiftet wird der Deutschlandfunk-Preis von Deutschlandradio und ist verbunden mit einem Preisgeld in der Höhe von 12.500 Euro.

Egon Christian Leitner bekommt KELAG-Preis

Egon Christian Leitner Bildrechte: ORF Egon Christian Leitner erhielt in Klagenfurt den KELAG-Preis für seinen sozialkritischen Text "Immer im Krieg". Bei einer Stichwahl setzte sich Egon Christian Leitner gegen den in Thüringen geborenen Matthias Senkel durch. Jurymitglied Klaus Kastberger erwähnte in seiner Begründung, Leitner Text "zeigt auf eine wirklich unumgängliche Weise, dass der Sozialstaat selbst auch ein Problem hat und das nicht alles gelöst ist." Die Auszeichnung, die verbunden ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wird gestiftet von der Kärntner-Elektrizitäts-Aktiengesellschaft.

Egon Christian Leitner ist eine Ausnahmeerscheinung. Klaus Kastberger, Jurymitglied des Ingeborg-Bachmann-Preises

3sat-Preis für Laura Freudenthaler

Laura Freudenthaler Bildrechte: dpa Laura Freudenthaler wurde 1984 in Salzburg geboren und lebt heute in Wien. Jurymitglied Brigitte Schwens-Harrant, die die Autorin auch für Klagenfurt eingeladen hatte, betonte, Freudenthalers Text "Der heißeste Sommer" fordert "radikal ein Mehr der Wahrnehmung ein", er sei "eine Wucht, er verstört und erschüttert" und ist "zeitlos gültig und brandaktuell".



Freudenthaler wurde bereits mit dem Bremer Literaturpreis 2018 für ihren Roman "Die Königin schweigt" sowie dem Literaturpreis der Europäischen Union 2019 für den Roman "Geistergeschichte" ausgezeichnet. Der 3sat-Preis wird gestiftet von 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ZDF, ORF, SRG und ARD und beinhaltet ein Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro.

Die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt

14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich in diesem Jahr den diesmal aufgrund der Corona-Situation digitalen Tagen der deutschsprachigen Literatur 2020 einer siebenköpfigen Jury. Kandidaten und Jury kommen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Fünf Preise werden vergeben. Auf der Shortlist 2020 landeten Laura Freudenthaler, Hanna Herbst, Lisa Krusche, Egon Christian Leitner, Helga Schubert, Levin Westermann und Matthias Senkel.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) verliehen und gilt als eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum.