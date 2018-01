Welche Meldungen hatten in den letzten Jahren den größten Nachhall? Es seien vor allem die traurigen, sagte Ingo Zamperoni bei MDR KULTUR. Zuletzt habe ihn die Berichterstattung über den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz tief bewegt. Auf die Frage "Was ist das Wichtigste, wenn man Nachrichten macht?", antwortet Zamperoni: "Recherche und Text". Bis zur letzten Minute werde in der Redaktion am Text gefeilt. In einer Welt, die immer komplexer wird, sei es umso wichtiger, den Zuschauer abzuholen und verständlich zu sein, so der Moderator. In einer Nachrichtensendung habe man eben nicht die Möglichkeit, alles drei Mal nachzulesen, wie in einer Zeitung.