Ingrid Mössinger wird heute Ehrenbürgerin der Stadt Chemnitz. Der Stadtrat hatte die Ehrung für die langjährige Chefin der Kunstsammlungen Chemnitz Anfang März einstimmig beschlossen. Mit der Auszeichnung werden Personen ausgezeichnet, die sich "durch außerordentlich hohe Verdienste um die Entwicklung der Stadt ausgezeichnet haben oder die durch großen persönlichen Einsatz und ihr unmittelbares Wirken zur Repräsentanz der Stadt im nationalen und internationalen Leben beigetragen haben", so die Stadt.

Stinkende Löwen und andere Probleme

Dabei war der Anfang nicht einfach. Die Kunstsammlungen beherbergten in den 90er-Jahren u.a. die Theaterschneiderei und das Naturkundemuseum. Gerade letzteres strapazierte oft die Nerven, besonders die Geruchsnerven. Denn ein Präparator hatte sich gerade Löwen für die Aufbereitung vorgenommen - was "absolut erbärmlich" stank, so Mössinger zu MDR KULTUR. Als dieser Präparator auch noch einen zwei Meter großen Bären heranschleppte, war die Grenze überschritten:

Irgendwann wollte der dann auch noch einen Bären in Angriff nehmen, über zwei Meter hoch. Und da hab ich dann endgültig gestreikt. Da hab ich dann schon ziemlich viel Energie reingesteckt, dass das Gebäude ein Kunstmuseum wird. Ingrid Mössinger über die Anfangsjahre in Chemnitz

Picasso, Warhol, Dylan

Picassoausstellung in Chemnitz Bildrechte: dpa Nach der Reinigung des Kunsttempels gab es dann spektakuläre Sonderausstellungen zur klassischen Moderne. Viel Aufmerksamkeit erregte z.B. die Schau zu Edvard Munch 1999 oder die Ausstellung "Picasso und die Frauen" 2002. Auch Lucas Cranach, Karl Schmidt-Rottluff oder Andy Warhol zeigte sie. Nach Angaben der Stadt gab es in der Amtszeit Mössingers ca. 170 Ausstellungen mit Werken von mehr als 500 Künstlern aus 45 Ländern zu sehen.



Einen ganz besonderen und unerwarteten Coup landete sie 2007, als sie den Picasso des Singer/Songwritings nach Chemnitz holte: Bob Dylan. Er feierte in Chemnitz seine Weltpremiere als Zeichner und wurde fortan nicht nur als Musiker sondern auch als Bildender Künstler anerkannt.

Der Glücksfall für uns hier in Chemnitz war, dass ihn offensichtlich noch nie jemand gefragt hat, nach seinem bildnerischen Werk. Das wurde einfach übersehen. Es gab auch eigentlich keine Publikationen bis dahin. Ingrid Mössinger über Bob Dylan in Chemnitz

Ein wahrer Schatz für Chemnitz

Ingrid Mössinger neben einem Porträt von Alfred Gunzenhauser Bildrechte: dpa Ebenfalls 2007 gelang Mössinger dann ihr Meisterstück: Sie konnte das Museum Gunzenhauser eröffnen - mit einer spektakulären Sammlung, die sie eigens nach Chemnitz geholt hatte. Der Münchener Kunstmäzen Alfred Gunzenhauser hatte seine legendäre, mehr als 2.400 Werke der Moderne umfassende Sammlung der Stadt geschenkt. Herzstück des Museums ist eine der weltweit größten Dauerausstellungen von Arbeiten des Malers Otto Dix und dazu Europas zweitgrößte Jawlensky-Sammlung.



Zuletzte schenkte Georg Baselitz der Stadt drei Gemälde, ausdrücklich als Dank an Mössinger.

Hohe Auszeichnungen

Ingrid Mössinger erhielt 2016 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland Bildrechte: dpa Mit solchen Heldentaten kamen dann für Mössinger auch die Ehrungen - und so erhielt sie den Sächsischer Verdienstorden, wurde Ritter der Ehrenlegion, Ehrendoktorin der Technischen Universität Chemnitz, und nun Ehrenbürgerin der Stadt, die ihr so viel zu verdanken hat.



Und sie erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande. Wobei sich Mössinger, die auch ein Faible für exquisite Kostüme und kostbare Handtaschen hegt, die Frage stellte, wie man einen solchen prachtvollen Orden überhaupt trägt: