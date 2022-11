Inklusion und Barrierefreiheit ist eigentlich Pflicht in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland. Viele Kulturhäuser in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind auch mehr als bereit, das zu ermöglichen. Immerhin ist eines der großen Ziele, neues Publikum zu gewinnen – und dazu gehört auch der Teil der Bevölkerung mit Behinderungen und Einschränkungen. Dass es trotzdem noch zahlreiche Hürden in den Kulturhäusern gibt, liegt also nicht an einem Unwillen.