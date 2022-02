Mit Hilfe ihrer Partner ermöglicht die Kulturloge in Dresden, Menschen mit geringem Einkommen die Teilhabe am kulturellen Leben.

Christiane Strohbach möchte damit den größten Schatz der KulturLoge, der sonst eher im Verborgenen liegt, sichtbar machen. Sie beschreibt ihren Einsatz für die Initiative so: "Was uns antreibt, ist das, was mit den Menschen passiert, wenn sie Konzertkarten oder ein Buch geschenkt bekommen. Unsere Follower sollen erfahren, was es bedeutet, wenn man sonst keinen Zugang beziehungsweise keine Möglichkeit hat, am kulturellen Leben teilzuhaben und was man dem mit beherztem Engagement entgegensetzen kann." Zudem stellt der Account weniger bekannte Kulturpartner und Verlage vor, um ihr Engagement für die gute Sache bekannt zu machen.