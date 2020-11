Kultur-Lockdown Wie Intendanten aus Mitteldeutschland auf den Corona-Winter blicken

Die Kultureinrichtungen sind coronabedingt geschlossen. Am Mittwoch steht die Entscheidung an, wie es in den kommenden Wochen weitergehen soll. Während sich die Theater im Frühjahr auf digitale Angebote fokussiert haben, stand im November-Lockdown bei vielen das Proben im Vordergrund, in der Hoffnung, im Dezember wieder Publikum empfangen zu können.

Diese Hoffnung hat sich aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen mittlerweile bei vielen gelegt, wie Gespräche mit Intendanten aus Mitteldeutschland zeigten. Bis wieder vor Zuschauern gespielt werden darf, wollen sie aber nicht tatenlos abwarten, sondern erarbeiten alternative Vorschlägen, wie der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen, Lutz Hillmann, MDR KULTUR sagte.

Lutz Hillmann für schulische Veranstaltungen in Theatern

In Anbetracht der aktuellen Lage hat sich Intendant Hillmann für schulische Veranstaltungen in Theatern ausgesprochen. Er sagte, Bestandteil eines Briefes an Ministerpräsident Kretschmer sei der Vorschlag, Schüler und Schülerinnen in ihren Klassenverbänden ins Theater zu bringen. Dort seien sie einem stärkeren Hygienekonzept unterworfen als in der eigenen Schule und bekämen kulturelle Bildung statt Unterrichtsausfall.

Intendant Hillmann ist für kulturelle Bildung statt Unterrichtsausfall. Bildrechte: dpa In den Schulen gäbe es in der aktuellen Lage gegenwärtig viel Unterrichtsausfall. "Die Gefahr in den Theatern ist geringer als in den Schulen und wir könnten noch eine ganze Menge vermitteln. Alle Theater haben ihre Weihnachtsangebote vorbereitet, die sie jetzt natürlich, wenn der Lockdown weitergehen sollte, erstmal verschieben oder sogar vergessen können", so Hillmann.

NT-Intendant Brenner warnt vor Langzeitschäden

Auch der Intendant des Neuen Theaters in Halle, Matthias Brenner, wünscht sich, für Schüler spielen zu können. "Da liegt unsere Hoffnungen drin, dass sich da in Zukunft etwas ändert, dass wir zur Bildung nicht nur dazugehören, sondern ein Baustein der Bildung sind. Denn das ist unsere Hauptarbeit, die wir machen." Am NT sei man jedenfalls mit Inszenierungen für Schüler gerüstet und könnte – gäbe es grünes Licht – loslegen.

Matthias Brenner zeigt sich besorgt, welche lansgfristigen Schäden die Pandemie bei den Kultureinrichtungen hinterlässt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Brenner warnt im Gespräch mit MDR KULTUR auch davor, dass durch die Corona-Pandemie Langzeitschäden für Theater entstehen. Mit Blick auf die künftige Kulturförderung sagte Brenner, die Furcht, was danach komme, sei groß. Es sei sehr teuer, was derzeit ablaufe. Man müsse schauen, was nach der Corona-Pandemie alles finanziell berücksichtigt werden müsse. "Und da habe ich das Gefühl, dass wir nicht dazugehören würden und sicherlich man auf das Gut Theater als Erwerbsberuf beziehungsweise als Kunst und Kulturgut am ehesten und am wahrscheinlich verzichtbar würde. Und das wäre eine Tragödie, denn das wäre ein Langzeitschaden, der sich nicht wiedergutmachen ließe. Dennoch fände er es herausragend, wie die Gesellschaft derzeit versucht, sich selbst sozial zu stützen.

DNT-Intendant Weber fordert Solidarität

Der Generalintendant am Nationaltheater Weimar, Hasko Weber, appelliert vor allem an ein gemeinsames Durchstehen der Corona-Krise. Er sagte MDR KULTUR, Theater seien zwar ein sicherer Ort, eine Öffnung einzelner Bereiche sei aber nicht die Lösung. Es gehe jetzt um Solidarität über die Theater hinaus.