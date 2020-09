"Interkulturelle Woche 2020 – Zusammen leben, zusammen wachsen"

25. September bis 4. Oktober 2020 Eröffnungskonzert:



25. September, 18 Uhr auf Youtube

Konzert "Sprache der Heimat – Sounds of the World"



Programm in Erfurt (Auswahl):



26. September, 17 Uhr

Ensemble Regenbogen: Russische Lieder und Tänze. Für Kinder werden Märchen gelesen. (ZIM, Rosa-Luxemburg-Straße 50)



28. September, 18:30 Uhr

Die Autorin Rukiye Cankiran liest aus ihrem Buch: "Das geraubte Glück. Zwangsheiraten in unserer Gesellschaft" - eine Veranstaltung des DaMigra e.V. in Kooperation mit dem Integrationsbeauftragten der Stadt

(Barfüßerruine, Barfüßerstraße 20)



29. September 16 Uhr

"Wo der wilde Pfeffer wächst" - Informationen über Gewürze aus aller Welt,

Es geht um den Geschmack der Heimat und die Frage: Was wissen wir voneinander?

(Nachbarschaftstreff TIP, Kasseler Str. 1)



29. September, 17 Uhr

"30 Jahre Vielfalt“ - Finissage einer Ausstellung und: Hier werden Kunstwerke versteigert!"

(FrauenZentrum, Pergamentergasse)



29. September, 19 Uhr

Ein Podium zur Frage: "Ist Kritik an Israel antisemitisch?"

(Haus Dachböden, Anger 37)



29. September, 19 Uhr

Dokumentarfilm "True Warriors"

Gewerkschaftsjugend, Schillerstr. 44



1. Oktober, 14 bis 17 Uhr

"Pavillon der Identitäten": Diskussion und Begegnung mit der Frage: "Identität kennt kein Entweder - Oder. Es ist Zeit, sowohl als auch zur denken!"

(Erfurter Anger)



2. Oktober, ab 16:30 Uhr

"Tag der interkulturellen Freundschaft"

Dutzende Initiativen, Vereine, kleine Projekte, aber auch Gewerkschaften und Kirchen sowie viele Akteure der Zivilgesellschaft haben sich zusammen geschlossen, um ein Fest der Vielfalt zu feiern.

(Barfüßerruine, Barfüßerstraße 20)



Programm in Weimar (Auswahl):



25. September, 17 Uhr

Abendspaziergang im Park an der Ilm

(Treffpunkt: Zwischen Sternbrücke und Goethes Gartenhaus)



26. September, 10 bis 21 Uhr

Thementag "Sprache macht Gesellschaft"

(Bauhausmuseum, Stéphane-Hessel-Platz 1)



29. September, 17 Uhr

Faire Wandeltour

(Treffpunkt: Herderplatz)



3. Oktober, 19:30 Uhr

Filmvorführung "Für Sama"

(Kino mon ami, Goetheplatz 11)