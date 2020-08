Sie haben in den vergangenen fünf Jahren ausschließlich frei gearbeitet und waren an großen Häusern wie Stuttgart oder Berlin tätig. Nun übernehmen Sie Verantwortung als Operndirektorin in einer kleineren Stadt, an einem kleineren Haus. Was ist daran reizvoll?

Aber ohne Frauen wie Maria Pawlowna, Anna Amalia oder Charlotte von Stein hätte es diese Männer so auch nicht gegeben. Ich will da eine Lanze für die großen, starken Frauen in Weimar brechen. Die feministischen Diskurse sind im Moment vielleicht überbordend. Aber damit müssen wir uns unbedingt beschäftigen, gerade wenn man zurückschaut und sich fragen muss, warum wir nicht soweit sind, wie andere vor uns bereits waren. Wir müssen uns mit Emanzipation beschäftigen, um die bestehenden Herrschaftsverhältnisse zum Tanzen zu bringen. Frauen haben in der Oper auch sehr starke Musik geschrieben bekommen. Die feministische Lesart meiner Inszenierungen hat auch damit zu tun, dass in den meisten Stücken die Kritik bereits eingeschrieben ist. Ich lese aus der Musik heraus, dass die Komponisten ein großes Gespür dafür hatten, dass die Welt nicht so bleiben kann. Als Frau sucht man natürlich einen Ausweg und nicht nur den im Tod.