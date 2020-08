Die in Sankt Petersburg geborene Laura Kostina bereitet gemeinsam mit der deutschen Jazz-Sängerin Pascal von Wroblewsky eine Uraufführung vor. Sie haben einer Größe des Jazz eine Hommage gewidmet: Burt Bacharach. Die Pianistin Julia Hülsmann spielt in der Konzerthalle Ulrichskirche eines ihrer seltenen Solokonzerte. Julia Hülsmann tritt dann noch ein zweites Mal auf: Zum Abschluss wirkt sie bei einem Konzert mit dem Titel „Last Chance to Misbehave“ mit zwei jungen Sängerinnen in der Händelhalle auf. Sie präsentiert ein Vokal-Projekt, bei dem sie als Pianistin mitwirkt. Aber die Aufführenden sagen jetzt schon, dass sie singen soll.

Wir haben interessante, junge Künstlerinnen mit dabei: Catt, eine Pianistin und Sängerin, die wir auf Youtube entdeckt haben, wird gleich zwei Konzerte in Halle geben. Neben einem Solo-Konzert hat sie in unserem Auftrag zwei Titel für das Landesjugendjazzorchester in Sachsen Anhalt geschrieben. Dann wird die Wiener Cellisten Marie Spaemann nach Halle kommen. Die bekannte Bassistin aus Polen, Kinga Glyk, ist dabei. Olga Amelchenko, eine Saxophonistin aus Russland, war für mich bei der letzten jazzahead! eine große Entdeckung. Dass die jungen Künstlerinnen in diesem Festival so gut vertreten sind, liegt nicht nur am Moment. Diese junge Generation, die sich in den letzten zehn Jahren herausgebildet hat, belebt den Jazz und bringt ihn nach vorne.