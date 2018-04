Wie sieht die öffentliche und politische Verständigung derzeit aus?

Der Bundestagswahlkampf 2017, so wie ich ihn wahrgenommen habe, war tatsächlich einer, der im Schlafwagen stattgefunden hat. Elementare politische Themen dieses Landes wurden ausgespart. Ich habe erlebt, dass dieser Satz ‚Deutschland geht es doch gut‘ littaneiartig wiederholt worden ist. Und an den wichtigen Fragen, die wichtig sind und heftig diskutiert werden müssen, sind viele Politiker vorbeigegangen. Das führt dazu, dass diese Fragen sich andere Orte suchen und das sind oft die Extreme an den Rändern des politischen Spektrums. Das kann Demokraten nicht gefallen.

Das größte Missverständnis besteht darin, das Gemeinwohl sei die Summe der Einzelinteressen. Die zynische Variante heißt dann, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist ja auch an alle gedacht. Und das ist ein grobes Missverständnis. Frank Richter

In letzter Zeit wird auch häufig von öffentlicher Belehrung gesprochen. Wie bewerten Sie das?

Politische Auseinandersetzung wird allzu oft moralisiert und moralische Urteile haben eine absolute Geltung. Wenn ich etwas als moralisch richtig erkannt habe, dann will ich es auch anderen beibringen. Das geht in der politischen Auseinandersetzung (in der Regel) nicht. Da geht es um Verständigung, um den gemeinsamen Weg, um den Kompromiss. Deswegen sind die hochmoralisierten politischen Auseinandersetzungen oft hilflos und führen nicht zum Ergebnis. Wir brauchen da wechselseitige Abrüstung und etwas Entspannung, etwas mehr Ruhe in der Debatte.

Wie haben Sie die "Gemeinsame Erklärung 2018" wahrgenommen?