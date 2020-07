Stadtschreiber im Interview Franzobel über Dresden: „Ich mag den Humor, wenn ich ihn verstehe“

Mit „Das Floß der Medusa“ war er für den deutschen Buchpreis nominiert, in Klagenfurt gewann Franzobel 1995 den Ingeborg-Bachmann-Preis und hielt 2017 die Rede zur Literatur. Für dieses Jahr hat sich der Autor auf das Literaturstipendium der Stadt Dresden beworben: Ein halbes Jahr wird der Österreicher als Stadtschreiber an der Elbe wohnen. So will er die Stimmungen und Geschichten der ostdeutschen Stadt erfahren. Das soll in einer Geschichte gipfeln, die ausgehend von dem Ende der DDR und dem Doppelleben eines Familienvaters die Utopie eines unvorstellbaren Staates erzählt.