Der Publizist Hannes Grassegger hat deutlich vor der Macht und dem Einfluss von Daten- und Tech-Unternehmen gewarnt. Im Gespräch mit MDR KULTUR sagte Grassegger, die Systeme die darauf aus seien, unsere Daten zu sammeln, würden den sozialen Frieden in unseren Ländern gefährten und auch Freiheit, Sicherheit und Demokratie in Gefahr bringen. Dies dürfe nicht mehr länger hingenommen werden, so Grassegger weiter.