18 Interviews hat Vieregge für ihr Buch geführt. Bildrechte: Ch. Links Verlag

Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass man sich einfach nicht die Zeit nimmt, nach dem Tod zu fragen. Und es ist ja nun mal eine Tatsache, dass wir alle weniger Zeit haben, dass uns in Arbeitsverhältnissen immer mehr abverlangt wird. Und der Tod ist etwas, was die Zeit anhält und nicht vorgesehen ist in unserer Gesellschaft. Wenn Menschen trauern, brauchen sie Zeit, um etwas zu verarbeiten oder um Rücksichtnahme zu bitten, um etwas zu verarbeiten, was eigentlich gar nicht zu verarbeiten ist.



Und das ist auch ein Zeitproblem: Menschen trauern zum Teil sehr lange. Und sie bekommen auch erstmal Mitleid und Empathie, aber das hört irgendwann auf. Dann setzt die Phase ein, wo man denkt: Jetzt hat der doch schon so lange getrauert, jetzt könnte er ja mal wieder funktionieren.