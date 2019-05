Die sächsische Kunstministerin Eva-Maria Stange befürchtet, dass Kunstfreiheit immer mehr eingeschränkt wird. Symptome von Einschränkungen in der Presse- und Meinungsfreiheit, aber auch in der Freiheit der Kunst ließen sich derzeit in vielen europäischen Nachbarländern, aber auch in Sachsen beobachten, so die Ministerin. "Heute ist es mehr denn je notwendig, dass Diskussionen in öffentlichen Räumen stattfinden und nicht im Hinterzimmer", sagte Stange im Gespräch mit MDR KULTUR.