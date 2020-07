Sein Film "Undine" läuft derzeit in den Kinos, von Kritikern und Zuschauern begeistert aufgenommen. Damit nicht genug: Christian Petzold wird in der Jury der Filmfestspiele in Venedig dabei sein. Die bevorstehende Italien-Reise im September ist für ihn nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung etwas ganz Besonderes: "Da war ich leider dazu verurteilt, vier Wochen im Bett zu bleiben und Fernsehen zu gucken. Seitdem weiß ich, dass ich mich wahnsinnig auf Venedig und auf das Kino freue."