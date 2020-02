Manchmal erreichen Sie aber doch ein überraschend großes Publikum. Mit einem Titel auf ihrem neuen Album "Jubel", "Lass sie rein" heißt dieser Titel. Ein Plädoyer für Menschlichkeit, Herzenswärme, Hilfsbereitschaft. Eine nicht ganz kleine Klientel verstand das als Fortsetzung der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Was kam da an Reaktionen?

Das kommt drauf an: Ich bin fest überzeugt, dass wir die Welt nicht komplett kaputt kriegen. Erst machen wir uns hier vom Acker. Dass die Welt sich dann wieder erholen kann, das finde ich einen wunderbaren Gedanken. Eigentlich auch ein Grund zum Jubeln also.

Stoppok im Studio von MDR KULTUR Bildrechte: MDR KULTUR/ Joachim Blobel

Also die letzten beiden Produktionen haben wir mit der Band live im Studio, im alten Studio Nord, eingespielt. Dort hat früher schon Heintje seine Platten aufgenommen. Das ist eigentlich ein Schlagerstudio mit uraltem Equipment. Wir haben im Kreis gesessen und gespielt, also ganz klassisch. An das aktuelle Album wollte ich mal ein bisschen freier rangehen. Wir haben Analog- mit Digitaltechnik gemischt. Dass das zusammengeht, finde ich total spannend. Ich will jetzt nicht Fachsimpeln, aber es gibt ein Gerät, das digital und analog synchronisiert. Das finde ich faszinierend, denn das ist gar nicht so einfach. Wir haben auch Overdubs gemacht ...