MDR KULTUR: Herr Krautzig, was ist denn los? Muss man dem Westen, dem Rheinland, endlich erklären, was DDR-Kunst sei?

Steffen Krautzig: Es sieht ganz so aus. Tatsächlich ist in den letzten 30 Jahren nach dem Mauerfall nicht viel passiert in Sachen Kunst aus der DDR. Wenn man in die Geschichte guckt, vor '89 sah das ganz anders aus. Es gab tatsächlich eine große Reihe mit Ausstellungen mit Kunst aus der DDR im Westen. Aber danach brach es ab. Es war wenig zu sehen – punktuell kleine Übernahmen und Themenausstellungen – aber so was, was wir jetzt machen, hat noch kein anderes westdeutsches Museum gemacht.

Versuchen wir herauszufinden, woran das lag: Peter Ludwig, der große Sammler, war irgendwann verstorben und er hat dann keinen Einfluss mehr gehabt, aber noch gesagt, dass das tolle Künstler in der DDR sind. Oder war es nicht mehr interessant?

Das Werk "Gliederpuppe" von Wilhelm Nachnit. Bildrechte: Kunstpalast Düsseldorf/Wilhelm Lachnit Wir haben auch überlegt, woran das liegen könnte. Und der Direktor, Felix Krämer, und ich sind dann gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es generell ein fehlendes Interesse war – der Kunst und Kultur der DDR gegenüber. Das ist jetzt anders. Wir haben auch überlegt, woran das liegt. Auch das riesen Echo auf unsere Ausstellung und dass Herr Steinmeier die Schirmherrschaft übernommen hat.



Es ist einfach viel Zeit vergangen und man hat vielleicht die Zeit gehabt, ein bisschen Abstand zu nehmen. Und was uns hier im Westen in Düsseldorf auffällt, es gibt eine ganze Generation, die noch nie etwas im Original gesehen hat. Jüngere Leute haben vielleicht einmal was von Mattheuer oder Sitte gehört, aber haben noch nie ein Bild im Original gesehen. Das wollen wir jetzt nachholen.

Die politische Aufmerksamkeit hängt möglicherweise auch mit dem Dresdner DDR-Kunststreit vom vergangenen Jahr zusammen. Dann die erfolgreiche DDR-Kunstausstellung im Potsdamer Museum Barberini und die noch laufende, sehr erfolgreiche, im Leipziger Bildermuseum. Da wird DDR-Kunst sehr neu gesehen und neu bewertet. Was ist ihr Konzept?