Die Grundvoraussetzung für gutes Kinder- und Jugendtheater ist, dass ich mit meinem Publikum kommunizieren will. Und das ist etwas, was für mich essenziell ist beim Theatermachen. Ich will genau in diese Kommunikation geraten, von mir aus auch anecken oder auch in Streit geraten. Aber, dass diese Kommunikation wirklich da ist und man sie wirklich will, das steht außer Frage hier bei uns.