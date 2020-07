So habe auch das Sächsische einmal als elegante Sprache gegolten, was heute oft anders beurteilt werde. "Schön finden wir immer das, was wir kennen. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, schaffen wir es sogar, Fantasie mit F zu schreiben, obwohl alle gegen die neue Rechtschreibung gewettert haben."

Es habe sich in den vergangenen Jahrzehnten bereits viel geändert, was wir schon gar nicht mehr als Neuerungen wahrnehmen würden, was ein Blick in historische Texte aus den 60er-Jahren zeige. Schriftstellerinnen wir Christa Wolf oder Brigitte Reimann hätten damals von sich in der männlichen Berufsbezeichnung gesprochen. "Die haben gesagt: 'Ich als Autor mache das so und so.' Da bin ich beim Lesen jedes Mal zusammengezuckt, weil das für uns heute wiederum ganz ungewohnt klingt."