Auch in der Schlagerwelt fährt man inzwischen auf die Ukulele an. Im Alter von drei Jahren sollte Sarah Jane Scott Gitarre lernen, die Finger waren zu klein. An der Ukulele aber fand sie den Einstieg in die Welt der Musik und blieb bei dem Instrument. Entdeckt in Deutschland wurde sie übrigens auch von eingem großen Vereinfacher, von Trio-Frontmann Stephan Remmler ("Da, da, da"). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK