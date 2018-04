Die "Spinnerei" in Leipzig-Plagwitz ist in der Kunstwelt international ein Begriff. In der Boomzeit der Leipziger Malerei nach 2000 war ein Atelier in der Spinnerei fast eine Eintrittskarte in den Kunstmarkt. Inzwischen ist die Lage längst wieder ruhig, in der Spinnerei arbeitet mittlerweile sogar ein Callcenter. Ein neues Atelier-Zentrum entstand mittlerweile in der Franz-Flemming-Straße, im traditionell industriellen Westen Leipzigs. Ist also Leutzsch das neue Plagwitz?

Verliebt in die Architektur

Industriecharme - hier in Leipzig-Leutzsch gedeiht derzeit Kreativität und Kunst Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Ehepaar aus Ilvesheim am Neckar kaufte zwei Industriebauten und Grundstücke an der Franz-Flemming-Straße.



Sie verliebten sich in die Architektur. Emil Franz Hänsel, der Architekt der Gebäude, baute auch Messehäuser.



Mit unternehmerischer Lust will das Paar nun die Buntfarben- und Dietzoldwerke sanft sanieren.

Ganz am Anfang gab's die Dietzoldwerke. Und die haben wir uns, naja, unter den Nagel gerissen, ohne genau zu wissen, was wir damit tun wollen - und haben uns die Künstler dazu gesucht. Mathias Mahnke, Eigentümer der Gebäude

Seit dem Erfolg der Neuen Leipziger Schule zieht es weiterhin Künstler aus aller Welt in die Stadt, jährlich schickt die Kunstakademie neue hinaus in ihre nackte Existenz. Preiswerte Ateliers sind rar, die wagemutigen Eigentümer bieten nun moderate Mieten. Rund 70 Künstler arbeiten derzeit in Dietzold- und Buntfarbenwerken, auf der ganzen Franz-Flemming-Straße sind es etwa einhundert.

Der Maler Jurek Rotha Bildrechte: MDR Ja, vor drei Jahren bin ich hier eingezogen, ich war der erste Künstler, der hier eingezogen ist. Und inzwischen ist das Gebäude dort drüben schon voll, es gibt keine Ateliers mehr. Jurek Rotha, Maler

Von der Spinnerei nach Leutzsch

Martin Holz ist der Geschäftsführer der Pilotenküche Bildrechte: MDR Wie ein Statement wirkte es, als das internationale Stipendienprogramm "Pilotenküche" aus der Spinnerei, also aus dem etablierten Kunstquartier, hierher umzog: Die Fläche verdoppelte sich, bezahlt wurde das gleiche.



Martin Holz, der Geschäftsführer der "Pilotenküche" meint dazu: "Der Vorteil ist, dass es einfach noch nicht so established ist, die Strukturen sind noch nicht so ausformuliert, es gibt mehr Freiheit. Was sich auch positiv auf die Pilotenküche ausgewirkt hat: Dass wir das Programm umstrukturiert haben, andere Events realisieren können, dass wir nach draußen schauen mittlerweile, mit Partnern operieren, in Leipzig oder in Berlin, das haben wir vorher nicht gemacht."

Die Mischung macht's

Einige der bei Mashup gezeigten Werke Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Leutzsch scheint also der neue kreative Hot Spot von Leipzig zu werden. Hier findet auch die Galerie "Mashup" einen vorübergehenden Platz.



Es ist eine Erfindung von Molina Ghosh und der Name ist Programm: "mash up" heißt so viel wie "mischt euch", "kommt zusammen".

Mashup ist wie eine temporäre Galerie, in der es wirklich darum geht, Name features Noname, also bekannte Künstler neben unbekannte in einen Topf zu werfen. Und das mache ich jetzt dieses Mal zum fünften Mal. Molina Ghosh, Mashup-Kuratorin

Molina Ghosh Bildrechte: MDR Mashup bringt mit den No-Names tatsächliche erfolgreiche Namen der Branche mit: Tilo Baumgärtel, die Brüder Joachim und Matthias Weischer, Nadine Rüfenacht oder Kathrin Heichel. Mit Mashup rückt die Peripherie ins Zentrum - denn Erfolg ist magnetisch.



Die Szene braucht solche Netzwerker wie Molina Ghosh, die nicht selbst bildende Künstlerin ist, sondern auch Musik macht, die Porträts ihrer Künstler komponiert und in diversen Leipziger Klubs aufgelegt hat.

… für mich ist das Kuratieren etwas ganz Ähnliches wie das Regieführen. Also für mich sind die Kunstwerke die Charaktere, der Künstler dahinter ist der Darsteller, der Titel ist der Titel des Theaterstücks und der Ausstellungsraum ist eine Bühne. Molina Ghosh, Mashup-Kuratorin

Schwierigkeiten

Eigentlich war jetzt für Molina Ghosh der große Schritt geplant: vom kurzen Gastspiel mit den Mashup-Events hin zu einer eigenen, permanenten Galerie in der Franz-Flemming-Straße 9.



Doch aus Können und Wollen wurde hier kein Machen. Kurz vor der Eröffnung wurde der gleich nebenan geplante Einzug der Galerie Ghosh abgesagt. Galeristin und Eigentümer wurden über die Konditionen nicht einig. Das Erdgeschoss der Dietzoldwerke, geplant mit vier Ausstellungsflächen mit Café, bleibt vorerst leer.

Bildrechte: MDR Ich bin davon ausgegangen, dass alles geklärt ist, es war wahrscheinlich doch nicht alles geklärt; wir haben Versuche unternommen, das noch hinzubiegen, ich find’s auch schade, dass wir es nicht mehr geschafft haben. Mathias Mahnke, Eigentümer der Franz-Flemming-Straße 9