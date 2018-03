Die US-amerikanische Schriftstellerin Jacqueline Woodson ist mit dem Astrid-Lindgren-Gedächtnis-Preis ausgezeichnet worden. Das teilte die Jury am Dienstag in Stockholm mit.

In einer Sprache so leicht wie Luft erzählt sie Geschichten von überwältigendem Reichtum und Tiefe.

Jaqueline Woodson Bildrechte: IMAGO

Die 1963 in Columbus, Ohio geborene Schriftstellerin war bereits 2014 für den internationalen Hans-Christian-Andersen-Preis nominiert und laut dem International Board on Books for Young People eine der sechs Kandidaten der Shortlist. Für ihr Buch "Brown Girl Dreaming" erhielt Woodson 2014 den National Book Award in der Kategorie "Jugendliteratur".