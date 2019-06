Offenbach-Vorstellungen in Mitteldeutschland "Hoffmanns Erzählungen"

Fantastische Oper in fünf Akten

Deutsches Nationaltheater Weimar.

Musikalische Leitung: Stefan Lano

Inszenierung: Christian Weise

Premiere am 8. September 2019



"Hoffmanns Erzählungen"

Fantastische Oper in fünf Akten

Großes Haus Gera

Musikalische Leitung: Thomas Wicklein

Inszenierung : Kay Kuntze

Nächste Termine: April 2020



"Die Banditen (oder die Mauer muss weg)"

Moritzbastei Leipzig

Sommertheater mit der Inselbühne Leipzig

Regie: Volker Insel

Termine: 6. bis 28. Juli, 20 Uhr



"Die Großherzogin von Gerolstein"

Opera-bouffe in drei Akten

Semperoper Dresden

Musikalische Leitung: Jonathan Darlington

Inszenierung: Josef E. Köpplinger

Premiere: 29. Februar 2020



"Pariser Leben"

Operette

Landesbühnen Radebeul

Musikalische Leitung: GMD Florian Merz (Bad Elster), Karl Bernewitz

Inszenierung: Christopher Tölle