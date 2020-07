Sächsische Mobilität

Sächsische Industriekultur zu erleben ist nicht schwer. Manchmal genügt es schon, sich in ein Auto zu setzen, eines der Marke Audi. Denn diese Marke erblickte in Zwickau das Licht der Welt, gegründet 1909 von August Horch, der dem Wagen auch seinen Namen gab: "Audi" ist lateinisch für "Horch!"

Blick in das August-Horch-Museum in Zwickau Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Backsteinästhetik

Typisch für die Industriearchitektur um 1920 war der sogenannte Backsteinexpressionismus, bei dem durch das gezielte Setzen der Backsteine Muster in der Fassade entstehen. Hier die Leipziger Konsumzentrale, errichtet im Jahr 1930.

Die Konsumzentrale ist ein Bauwerk des Backsteinexpressionismus im Leipziger Stadtteil Plagwitz und wurde vom Architekten Fritz Höger erbaut. Bildrechte: imago images / Peter Endig

Die Unterwelt

Die Montanregion Erzgebirge ist UNESCO-Welterbe. In vielen Bergwerken ist zwar heute "Schicht im Schach", aber die Sprache der Bergmänner lebt weiter – in bekannten Redewendungen. Da wäre zum Beispiel "auf die schiefe Bahn geraten", damit meinte man früher vermutlich einen Stollen, der schräg nach unten verläuft. Wenn der Bergmann nicht aufpasste, rollte der Förderwagen ungebremst hinab.

Das Besucherbergwerk Ehrenfriedersdorf Bildrechte: imago images / Rainer Weisflog

Freiheit der Bergleute

Auch an Städtenamen lässt sich die einstige Bedeutung des Bergbaus ablesen. So meinte der Name Freiberg tatsächlich einst den "freien Berg", denn hier durften die Bergleute frei schurfen, ohne Zwang und ohne Dienstherrn. In Freiberg waren sie also freie Leute.

Das Stadt- und Bergbaumuseum (r.) und der Dom zu Freiberg. Bildrechte: dpa

Neuseenland

Die Bagger sind weg, ihre Spuren sind geblieben: Etwa 50 Seen sind in Sachsen aus ehemaligen Tagebauen entstanden. Sie ziehen Touristen an und bieten Lebensraum für seltene Arten wie die Rohrdommel. Aber sie stehen auch in der Kritik: Naturschützer fürchten, dass bei der Flutung Schwermetalle freigesetzt werden.

Am Cospudener See lässt es sich gut entspannen. Bildrechte: imago/Rainer Weisflog

Sitzenbleiben leicht gemacht

August der Starke soll eins notiert haben: "Rabenau – hier ist merkwürdig, dass fast alle Einwohner Stuhlmacher sind". In dem Städtchen am Rand des Erzgebirges kann man sich auch heute noch individuelle Sitzmöbel anfertigen lassen. Diese sollten natürlich "astrein" sein, also aus Holz gefertigt, das keine Astlöcher hat.

Stühle aus Rabenau Bildrechte: dpa

Die Schönheit der Gasometer

Industrielle Gebäude waren nicht nur funktional, so zu sehen bei den alten Gasometern in Leipzig oder Zwickau. Einst errichtet, um Gas zu speichern – unter einer großen Glocke in der Mitte des Gebäudes – wurde beim Bau auch an die Ästhetik gedacht. Verzierungen an der Fassade hatten keinen praktischen Nutzen, sind aber einfach schön.

Das Gasometer in Leipzig Bildrechte: dpa

Dresdner Gaslaternen

Das Gas aus den Gasometern landete unter anderem in Laternen für die Straßenbeleuchtung, wie sie heute noch Dresden zu finden sind. Doch das sogenannte Stadtgas war nicht ungefährlich. Das Einatmen konnte zum Erstickungstod führen (heute wird das unbedenkliche Erdgas verwendet). Die Einführung der Elektrizität war also ein Segen.

Eine historische Gaslaterne auf der Brühlschen Terrasse in Dresden. Bildrechte: dpa

Wasserkraftwerk Mittweida

"Strom? Brauchen wir nicht!" – so sollen die Bürger von Mittweida um 1900 mehrheitlich geantwortet haben, als sie gefragt wurden, ob die Stadt ein Wasserkraftwerk bauen solle. Vermutlich konnten sie mit der damals noch recht unbekannten Elektrizität wenig anfangen. Ein Kraftwerk wurde dennoch gebaut, zunächst ein kleineres.1923 ging dann auch noch ein großes Wasserkraftwerk in Betrieb, das heute als Veranstaltungsstätte genutzt wird.

Das Wasserkraftwerk Mittweida inmitten von Wasser und Grün. Bildrechte: MDR/ enviaM

Eisenbahnbrücken

Wer viel Zug fährt, überquert wohl öfter mal ein Denkmal – ohne es zu merken. Fast alle größeren Eisenbahnbrücken in Sachsen haben mehr als hundert Jahre auf dem Buckel, viele wurden sogar vor 1900 gebaut. Die älteste von ihnen, errichtet 1837/38, steht in Kornhain bei Wurzen. Wesentlich beeindruckender ist jedoch die Göltzschtalbrücke im Vogtland. Nachteil der schönen alten Brücken: Viele von ihnen sind marode.

Die imposante Göltzschtalbrücke Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN

Orte des Wohlklangs

Machen Sie Musik? Dann hatten Sie vielleicht schon ein Instrument aus Markneukirchen in der Hand. Mit rund hundert Instrumentenbaubetrieben gilt die Stadt im Vogtland als ein Zentrum des deutschen Instrumentenbaus. Von hier stammen so berühmte Marken wie Warwick (E-Gitarren und E-Bässe), B&S (Blechblasinstrumente), die DDR-Marke Musima oder auch Adler-Heinrich mit den beliebten Bockflöten.

Miniaturviolinen aus Markneukirchen Bildrechte: dpa

Der Ursprung der (Industrie-)Kultur

Kultur ist, wenn wir ins Theater, ins Konzert oder ins Museum gehen? Nicht nur! Der Begriff "Kultur" geht zurück auf das lateinische Wort "cultura", was so viel bedeutet wie "Bebauung", "Bearbeitung" oder auch "Pflege". Insofern sind auch verrußte Schlote, stinkende Maschinen und rostige Förderbänder ein Stück Kultur, das wir würdigen sollten.