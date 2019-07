Vor allem im Bereich Design überrascht die Burg in diesem Jahr wieder mit interessanten Projekten von gesellschaftlicher Relevanz. So hat der Student Louis Möckel einen Ablasshandel für Kaufsünden entwickelt, den er schon auf dem halleschen Marktplatz präsentiert hatte. Von der Mitschuld am Insektensterben können sich Konsumenten bei ihm mit dem Erwerb einer Maikäferlarve freikaufen. Als Beleg gibt es einen Ablassbrief – wie zu Luthers Zeiten. Für das Weiterleben der Larven übernimmt man dann die Verantwortung und kann so aktiv dem Insektensterben entgegenwirken, beziehungsweise durch die Auseinandersetzung mit dem Thema auf weitere Lösungsansätze kommen. Auch das ist ein Angebot zum Dialog.

Der Begriff Design wird von den Kreativen heute viel weiter gefasst, als er in der üblichen Sichtweise als ästhetische Objektgestaltung betrachtet wird. Schon zur Zeit der Gründung der Burg 1915 und des Bauhauses 1919 verstand man Design als etwas Soziales. In jüngerer Zeit wird Design zunehmend auch als Prozess begriffen. Demnach sind die geschaffenen Objekte in ihrer Gesamtheit zu sehen, beispielsweise aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit durch die Materialauswahl oder in der Betrachtung einer späteren umweltfreundlichen Entsorgung. Auch die soziale Verantwortung im Produktionsprozess, so in der Vermeidung ausbeuterischer Herstellungsmethoden, bildet einen wichtigen Aspekt in der Gesamtheit des Designs. Unter diesen Aspekten verweist Rektor Hofmann auch eindringlich auf die politische Verantwortung von Kunst und Design.