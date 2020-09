Ein Teil der Ausstellung sei dem Hobbygeologen Christian Keferstein aus Halle gewidmet. Er habe im 19. Jahrhundert intensiv geforscht, zum Beispiel die erste geologische Karte von Deutschland veröffentlicht, zu der Goethe die Farben ausgewählt hat. Christian Kefersteins Schaffen, der sein Archiv, seine Bibliothek, die Kartensammlung und auch seine Gesteinssammlung zunächst den Franckeschen Stiftungen vermachte, die dann später in die hallesche Universität wanderte, werden auch erstmals gezeigt, so erklärt der Kurator: "Besonders macht ihn, dass er geologisches Wissen weitergeben wollte. Er gründete eine Zeitschrift zur Geologie. Sammelte das Wort für 'Stein' in allen möglichen Sprachen und brachte ein Verzeichnis der Schriften zur Geologie heraus. Er war da wirklich Idealist."

Ein Idealist ist auch Kurator Tom Gärtig. Immerhin ist diese Ausstellung sein "Gesellstück", da er derzeit an den Franckeschen Stiftungen als Volontär tätig ist. Ihm ging es bei dem Ausstellungskonzept vor allem darum, das Thema "Stein" nicht so statisch daherkommenden zu lassen. In der Ausstellung laufen Videos, zu den unterschiedlichen Auffassungen über die Erdentstehung. Und betritt man die Ausstellung, werden gleich alle Sinne angesprochen: "Wir werden Klänge zu hören bekommen, die wir gar nicht richtig deuten können. Wir sehen plötzlich Dinge neben uns aufscheinen. Fossilien sind zu sehen und wir fragen uns: Was könnte das sein? Plötzlich beginnt ein Kristall zu wachsen. Das sind alles so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Oder auch die Frage: Wie riecht eigentlich ein Vulkanausbruch?"