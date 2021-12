Wie überall auf der Welt hatte die Corona-Pandemie 2021 auch das kulturelle Leben in Sachsen-Anhalt fest im Griff. Die Politik versuchte, die Pandemie mit strengen Maßnahmen einzudämmen. Die Landtagswahlen am 6. Juni 2021 in Sachsen–Anhalt hatten dabei jedoch kaum Auswirkungen auf die Kulturszene. Mit der CDU an der Spitze des Landesparlaments, in Koalition mit SPD und FDP, blieb für die Kultur alles beim alten. Rainer Robra bekleidet weiterhin das Amt des Kulturministers und die Kultur bleibt, anders als in Thüringen und Sachsen, in der Staatskanzlei angesiedelt.