2017 gab es durchaus ein paar Alben, die bleiben, meint MDR KULTUR-Musikkritiker Stefan Maelck. Und es gab auch ein paar Konzerte, bei denen er sich nicht nur an das nervige Einlassprozedere erinnert. Das dieses sich verändert, liegt ja an den politischen Umständen unserer Zeit, am Terror - und doch fragt sich Maelck, muss da noch was anderes sein, denn er habe immer weniger Lust auf große Konzerte. Ob das am zunehmenden Alter liegt, dass man eben nicht mehr mal schnell in den Flieger steigt, um eine geliebte Band in London oder Dublin zu sehen?

Nick Cave über alles und endlich eine Regierung in Deutschland

Bei Nick Cave waren sich alle einig: grandios! Bildrechte: IMAGO 2017 gab es ein Konzert, dass alle überstrahlte: Nick Cave im Oktober in Berlin. Über die herausragende Qualität dieses Abends scheint sich die Republik einig zu sein. Apropos Republik, Deutschland - das ja seit Wochen unregiert lebt - hatte 2017 für kurze Zeit eine super "Regierung", genauer: Die Regierung - die legendäre Indie-Band von Tilman Rossmy war noch einmal für ein Abschiedsalbum namens "Raus" und eine kurze Tour zurück gekommen. Bei dem Konzert in Leipzig im Werk II erinnerten sich eingeweihte Melancholiker an die Zeit kurz nach dem Mauerfall, als Blumfeld, Flowerpornoes und Die Regierung gemeinsam auf Tour durch die ostdeutschen Clubhäuser die blühenden Landschaften suchten. Die Regierung ist mittlerweile bei Staatsakt unter gekommen, dem Label der Stunde. Hier ebenfalls unter Vertrag und gut zu hören sind Mesmo und Levin goes lightly.

Konzert mit Patti Smith - war 2017 für Stefan Maelck enttäuschend Bildrechte: MDR/Holger John/Viadata Nicht unerwähnt sollte das phänomenale Konzert von The Slow Show aus Manchester bleiben, eine Veranstaltung im Rahmen der Kulturarena Jena, die sowieso eine verlässliche Adresse für Musikerlebnisse mit Nachhall ist. Ausgesprochen schlecht fand Kritiker Maelck Kings of Leon in der Waldbühne und Patti Smith in der Zitadelle. Im Fall von Smith lag es nur zur Hälfte an der Musikerin, der Rest des Unbehagens war dem chaotischen Veranstaltungsort geschuldet.

Rückbesinnungen, Enttäuschungen und größenwahnsinnige Entwürfe

The War On Drugs hatten 2017 ihr bestes Album bisher. Bildrechte: Warner Music/Shawn Brackbill Natürlich gab es 2017 gute Platten, und fünf von ihnen haben es unter die "Fünf Besten" geschafft. Den fünften Platz belegt da Adam Granduciel aka The War on Drugs. Denn er legte mit dem neuen Album "A deeper understanding" sein bisher bestes vor. Auch wenn er auf dem Album mitunter verdächtig nach Bryan Adams klinge, mitnehmen würde es einen trotzdem.



Arcade Fire bewiesen mit "Everything now", dass sie Abba können, und Depeche Mode zeigten mit "Spirit", dass sie manchmal noch Depeche Mode können. The National demonstrierten mit "Sleep well Beast", dass es noch depressiver und elektronischer geht. Und Father John Misty hat mit seinem dritten Soloalbum "Pure Comedy" gleich mal die Fleet Foxes und Grizzly Bear hinter sich gelassen. Platz Vier geht deshalb an Father John Misty.

Neues und frisch polierte Klassiker aus den Künstlerkellern

Die CD-Box über David Bowies Berlin-Jahre Bildrechte: Parlophone / Warner Music In diesem Jahr gab es jede Menge bemerkenswerte Reunions, so The Jesus & Mary Chain mit "Damage and Joy" und The Dream Syndicate mit "How did I find myself here". Hervorzuheben wären da auch einige Boxsets: remasterte Klassiker sowie Live- und Extramaterial aus den Künstlerkellern, manchmal in Superqualität, manchmal auf "Schnürsenkel" aufgenommen.



Ganz klar zu rühmen wäre hier Bob Dylan mit "Trouble no more", Teil 13 der Bootleg Series - großartige Liveaufnahmen aus seiner Gospelphase, die erst heute so richtig verstanden wird und wofür diese Box hilfreich ist. Weitere Glanzstücke sind David Bowies Berlin-Jahre auf "A new career in town" sowie R.E.M. mit einer "Automatic for the People"-Box. Ganz vorn jedoch rangiert Wilco mit der Deluxe-Ausgabe ihres zweiten Albums "Being there", das zu Recht als das "Weiße Album" des Country-Rocks gilt.

Älter werden ist für Pop und Rock nicht immer das Schlechteste

Als das beste deutsche Album des Jahres ruft Maelck "Ich vs. Wir" von Kettcar aus. Erwähnt werden sollten auch die neuen Alben von Casper, Kraftklub, Die Liga der Gewöhnlichen Gentlemen, Wenzel und Maurenbrecher.

Und was gab es sonst so? Da lässt sich noch einmal das Älter-Werden-Thema vom Anfang aufgreifen, denn man möchte fast sagen: "Traue keinem unter 50." So erfreute 2017 vor allem Neil Young mit zwei Alben, dem verschollenen "Hitchhiker" und einem neuen: "The Visitor". Van Morrison präsentierte auch zwei neue Alben, "Roll With The Punches" und "Versatile", beide seien "okay", aber nicht so gut wie "Keep me singing" von 2016.



Lee Renaldo von Sonic Youth veröffentlichte "Electric Trim" mit Texten des amerikanischen Autors Jonathan Lethem. Gelungen waren außerdem Billy Braggs Minialbum "Bridges Not Walls" und "Native Invader" von Tori Amos. gelungen. Formidable Alben lieferten Michael McDonald, David Crosby, Joe Henry, Howe Gelb, Greg Allman, Paul Brady und Ron Sexsmith. Jeff Tweedy von Wilco produzierte ein weiteres großartiges Mavis Staples-Album. Und gab es auch jüngere Künstler, die überraschten? Ja: Die Australierin Jen Cloher legte mit ihrem selbst betitelten Album quasi das "Horses" von 2017 vor. "Horses", Sie erinnern sich, so hieß das das Patti Smith-Debüt von 1975. Platz Drei geht deshalb an Jen Cloher.

Und die Allerbesten am Maelck-Pophimmel sind: