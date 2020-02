Als Bertolt Brecht um 1930 seine Radiotheorie zu Papier brachte, war an das Internet noch nicht zu denken. Aber was Brecht sich damals für das Radio wünschte, klingt wie eine Beschreibung der sozialen Medien: "Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen." Das alles ist heute mit vergleichsweise wenigen technischen Mitteln auch bei YouTube möglich. Daran war bei Gründung der Videoplattform am 15. Februar 2005 allerdings noch nicht zu denken.

Ein Tsunami und "Nipplegate" führten zu Youtube

Der als "Nipplegate" bekannt gewordene Auftritt von Janet Jackson und Justin Timberlake beim Superbowl 2004 Bildrechte: imago images / Icon SMI Eine Katastrophe und ein Aufreger lieferten die Idee für YouTube – der Tsunami in Südostasien und der als "Nipplegate" berühmt gewordene Superbowl-Auftritt von Janet Jackson und Justin Timberlake. Beide Ereignisse passierten im Jahr 2004. Doch bei der Suche nach Videos im Internet werden Jawed Karim, Chad Hurley und Steve Chen kaum fündig. Und wenn, so berichten sie später, hätten sie zum Abspielen erst eine Extra-Software installieren müssen. Die drei kennen sich von der Arbeit bei einem Online-Bezahldienst und setzen ihre gemeinsame Idee in die Tat um: Im Februar 2005 gründen sie eine eigene Videoplattform im Netz.

In die digitale Röhre gucken

"YouTube" kommt von "Tube" beziehungsweise "Röhre" – so wie früher nach einem Hauptbauteil der Fernseher gerne genannt wurde. Also leitet sich der Name der Plattform wörtlich übersetzt von "Du Röhre" ab. Tatsächlich aber heißt es mehr als das: Rein technisch gesehen, kann bald jeder nicht nur Empfänger, sondern auch Sender sein, sozusagen sein eigener TV-Programm-Gestalter.

Das allererste Video