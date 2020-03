Neues Album "American Standard" James Taylor: Sanfte Töne gegen seelenlose Algorithmen-Musik

James Taylor spielt auf seinem neuen Album Klassiker aus dem Great American Songbook, die ihn schon in seiner Kindheit geprägt haben. Und das möchte er jetzt an die nächste Generation weitergeben. Taylor ist eine Institution in Sachen Folk-Rock. Seit den späten 60ern hat der Mann aus Boston über 100 Millionen Tonträger verkauft, Welthits wie "Fire and Rain" und "You've Got a Friend" gelandet und fünf Grammys gewonnen. Marcel Anders hat den 71-Jährigen für MDR KULTUR in London getroffen.

von Marcel Anders, MDR KULTUR-Musikexperte