Fünfzehn Bände umfassen die Tagebücher von Erich Mühsam, die er zwischen 1910 und 1924 geschrieben hat. Seit 2011 werden sie nach und nach im Berliner Verbrecher Verlag veröffentlicht und die Kritiker jubeln über diese einzigartigen Dokumente. Denn es gewährt nicht nur Einblick in Leben und Werk eines bemerkenswerten Mannes, sondern auch in bewegte Zeiten. Aber, 15 Bände? Wem schon von dieser Textmasse ganz schwummerig wird, dem sei der Comic "Mühsam. Anarchist in Anführungsstrichen" wärmstens empfohlen. Auf nur 96 rasanten Seiten verpasst uns der Baseler Zeichner Jan Bachmann eine gehörige Dosis Mühsam, die Lust auf mehr macht.

Nur die frühen Tagebucheinträge

Jan Bachmann hat an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert. Bildrechte: Verlag Edition Moderne Dabei bebildert Jan Bachmann nur den Beginn der Aufzeichnungen von Erich Mühsam, der im August 1910 von seiner Familie in ein Schweizer Sanatorium geschickt wird. Gekonnt setzt Bachmann Originalzitate Mühsams und kleine selbst erdachte Dialoge nebeneinander. Zunächst einmal ist Erich Mühsam gelangweilt von dem stillen Ort in den Bergen.

Ich treffe niemanden, mit dem ich mich anfreunden möchte. Und es scheint auch niemand Wert darauf zu legen, mir gesellschaftlich näher zu treten. Ich freue mich auf den Tag der Abreise. Textzeile aus "Mühsam. Anarchist in Anführungsstrichen"

Wie Karikaturen, aber niemals lächerlich

Eine Seite aus der Graphic Novel "Mühsam: Anarchist in Anführungsstrichen". Bildrechte: Verlag Edition Moderne So die Worte Mühsams, während Jan Bachmann darunter eine Sanatoriumsgesellschaft zeichnet, deren wichtigstes Thema es ist, im Speisesaal den Salzstreuer zu verteidigen. Die Zeichnungen sind mit starkem Strich ausgeführt und in kräftigen Farben gehalten, die Figuren kommen schief und winklig und fast wie Karikaturen daher, wirken dabei aber niemals lächerlich. Erich Mühsam selbst tritt unverkennbar auf, mit großer Nase, runder Brille und langem Bart, mal nackt, mal angezogen und immer ganz schön wild. Seine Aufzeichnungen kreisen um Alltäglichkeiten, doch öfter noch um sein Begehren nach Frauen und Männern sowie um Politik und das liebe Geld. Denn davon hat er fast keines, was ihn auf miese Gedanken bringt.

Aber wovon gut und regelmäßig leben? Dass meine Familie noch etwas Anständiges tut, das glaube ich nicht. Es ist widerlich, aber es ist Tatsache: Die einzige Möglichkeit, dass ich leben könnte, wäre, dass mein Vater bald stürbe! Textzeile aus "Mühsam. Anarchist in Anführungsstrichen"

Wir lernen den Menschen Mühsam kennen