Jan Fleischhauer sieht im Verletzen und Beleidigen von journalistischen oder politischen Gegnern eine alte journalistische Tradition. Dies sei nicht erst mit den sozialen Medien wie Facebook gekommen. Für den Journalisten und Autor kommt es jedoch darauf an, wie man beleidigt: Zuerst steht für ihn die Frage "trifft es?" Dazu kommt aber auch: "ist es intelligent oder originell?"

Großen Wert legt Fleischhauer auch auf den richtigen Gebrauch der deutschen Sprache. Manchmal fragt er sich: "Was ist eigentlich mit dem Deutschunterricht in Deutschland los?" Kommasetzung iun Grammatik gehen bisweilen bei z.B. Facebook-Kommentaren komplett durcheinander. Dabei habe die Zeichensetzung eine "möglicherweise gewisse temperierende Wirkung", weswegen man wenigstens versuchen sollte, gerade Sätze zu schreiben.

Dieses Plumpe, was sie jetzt zum Teil auch in den sozialen Medien finden, das hat ja gar nichts mehr von Kunst. Das ist ja einfach nur noch blöd.

Als Verfasser von Spiegel-Kolumnen wie "Der Schwarze Kanal" fühlt sich Fleischhauer "wie alle guten Kolumnisten" als Teil des "Erregungsgeschäftes". Nicht ein beiläufiges Achselzucken ist sein Ziel beim Verfassen seiner Meinungsbeiträge, er will die Erregung treffen. Daher freut es ihn, wenn seine Kolumne viel Resonanz hervorruft, was er z.B. anhand zahlreicher Zuschriften ablesen kann, die schon mal in die Hunderte gehen können. Geht hier ein "Ausschlag besonders hoch", dann legt Fleischhauer auch gerne dort punktgenau nach.