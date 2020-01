Der Cellist Jan Vogler hat seinen Vertrag als Intendant der Dresdner Musikfestspiele verlängert. Wie das Festival am Freitag mitteilte, bleibt er für weitere fünf Jahre bis 2026 im Amt. Der 55-Jährige habe die Festspiele kontinuierlich zu einem der bedeutendsten und erfolgreichsten Klassikfestivals in Europa ausgebaut, hieß es weiter. Die Einnahmen aus Kartenverkäufen und Sponsoring hätten sich unter seiner Leitung von 2009 bis 2019 verfünffacht.

Vogler sagte, er wolle weiter an der "Vision arbeiten, in Dresden das lebendigste Musikfestival in Europa zu bauen". "Die Klassikrezeption in Europa ist im Umschwung, Tradition und Innovation stehen im intensiven Dialog", so Vogler. Das bestimme den Kurs für moderne Musikfestspiele in der Musikstadt Dresden.