Das Buch ist sowohl ein Meinungs- wie auch ein Faktenbuch. In jedem Fall ist es profund. Es liefert Zahlen, und es interpretiert pointiert gesellschaftliche Entwicklungen. Zum Beispiel sagt Wolfgang Engler, die Ostdeutschen bekamen nach der Wiedervereinigung etwas, das sie so nicht bestellt hatten. Und Jana Hensel legt nach, dass die Ostdeutschen so etwas wie den Kapitalismus der 60er-Jahre wollten, dessen Wohlstandschancen noch alle erreichten. Aber tragischerweise ging es just mit dem Mauerfall bergab und ein neoliberaler, globalisierter Kapitalismus setzte sich durch. Der wiederrum trifft zunächst die Ostdeutschen stärker, weil der Osten nach der Einheit insgesamt deutlich nervöser ist.

Wolfgang Engler, geboren 1952 in Dresden, war viele Jahre Rektor der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin Bildrechte: IMAGO

Die Flüchtlingskrise ist nun nach Wolfgang Englers Meinung der Auslöser für den "starken Ausschlag des Gefühlspegels". Jana Hensel widerspricht ihm da, was eine Stärke dieses Buches ist, dass hier zwei Generationen miteinander sprechen. Engler ist Jahrgang 1956, Jana Hensel 20 Jahre jünger. Ihre Erfahrungen mit dem Ostdeutschsein sind also sehr unterschiedliche.



Englers These in der "Wir schaffen das"-Frage ist, dass Angela Merkels Entscheidungen vom Sommer 2015 zumindest verwandt mit der Art "Mutter der Probleme" heute sind. Weil ihr "Wir schaffen das" im Osten nicht als Ermutigung, sondern als neue "Arroganz der Macht" verstanden wurde. Gesagt über die Köpfe der Menschen hinweg. Womit man im Osten schlechte Erfahrungen gemacht hat.



Verstärkt wird diese Ablehnung durch das Gefühl der Ostdeutschen, dass ihnen der Osten immer weniger gehört. In Leipzig wurden 2016 mehr als 90 Prozent aller sanierten Altbauten an Nicht-Leipziger verkauft. Was quasi den alten Uwe-Steimle-Witz bestätigt, die Deutsche Einheit sei erst vollendet, wenn der letzte Ostdeutsche aus dem Grundbuch gestrichen ist.