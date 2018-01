2015 kommt ein echtes Sammlerstück unter den Hammer: Ein Porsche-Cabrio mit sehr buntem Äußeren. Das Besondere daran: Es ist der Wagen, mit dem einst Janis Joplin durch die Gegend kutschierte. Der Meistbietende lässt sich das Symbol von Erfolg und Freiheit durchaus etwas kosten. Für 1,76 Millionen Dollar fährt das gute Stück an seinen neuen Platz.

Ich glaube, der Porsche war für Janis wirklich ein Symbol für Erfolg. Durch die Art, wie er bemalt war, war er aber auch ein Symbol für Freiheit. Laura Joplin, Schwester von Janis Joplin

Janis Joplin als Kind, ca. 1953 Bildrechte: IMAGO Janis Joplin wächst in einem ganz normalen Elternhaus auf. Trotzdem gibt es Ärger als sie älter wird. Die ewige Gleichförmigkeit der Stadt geht ihr gegen den Strich. Hinzu kommt, dass sie nicht die Schönheitskriterien der Mitschüler erfüllt: Janis Joplin wird geschnitten und abgetan. Worauf sie in dem in Texas gelegenen Port Arthur auftritt wie ein weibliches Pendant zu den James Dean-Figuren: Unangepasst, rebellisch und ziemlich aggressiv. Sehr zum Leidwesen der Eltern.

Sie wollten, dass ich Lehrerin werde. So wie alle Eltern. Doch als ich etwa siebzehn war, fing ich an zu singen. Und ich konnte singen. Das war - gelinde gesagt - eine Überraschung. Janis Joplin über ihre Eltern

Freilich, der Start in die Gesangskarriere könnte besser sein. Als Janis Joplin Silvester 1961 in einem Club in Beaumont singt, verfängt ihre Art so gar nicht. Sie wird zum Abbruch gezwungen. Es folgen recht wechselhafte Jahre. Mal stehen der Spaß und diverse Varianten von Drogen auf ihrem Programm, dann sucht sich Joplin wieder bürgerlich zu erden. Und schließlich, 1966, landet sie als Frontfrau bei "Big Brother & The Holding Company".

Sie kam wie eine Naturgewalt und alle Unwetter zusammen über die Rockszene, wie eine Dampfwalze, die mit bourbongetränkter Bluesstimme die Rockbühne im Sturm nahm, ein Punk in Beatnik- und Hippiezeiten. Ingeborg Schober, Biographin

Durchbruch auf Monterey-Festival

Im Juni 1967 steht dann Monterey an. Das erste große Rockfestival der Hippie-Gemeinde. Janis Joplin liefert dort einen leidenschaftlichen, hingebungsvollen Auftritt ab. Die Menge spürt es: Da ist ein Mensch, der sein Innerstes nach außen kehrt. Das Publikum ist hingerissen und die Plattenbosse kalkulieren.

Was tun mit dem Erfolg?

Janis Joplin: "Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, nichts zu verlieren zu haben." Bildrechte: IMAGO Der Erfolg ist da, doch die Unsicherheit der Musikerin wächst: kann sie bei all dem Rummel um ihre Person authentisch bleiben? Wollen das die Fans überhaupt? Ihr Freundeskreis hilft ihr da nicht weiter, glaubt ihre Schwester Laura Joplin: "Hinter der ganzen rauen, vulgären Sprache von Janis steckte eine Person, die wollte, dass die Welt ein wunderschöner Platz ist. Aber sie hatte immer Angst, das zuzugeben. Denn etliche ihrer Freunde waren ausgewiesene Zyniker, sie hätten Janis an die Wand genagelt, wenn sie irgendetwas Positives gesagt hätte. Es war besser zu sagen, nichts wird besser, also gehen wir lieber einen saufen. Diese Haltung hatte Janis auch drauf."

Das Ende