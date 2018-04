Janko Lauenberger: In der DDR gab es eine Behörde, die hat einfach einen Schreibfehler begangen. Und so ist es dann geblieben.

Das war sehr früh. Wenn wir in unserer Familie beieinander waren, hatten wir immer Erzählungen. So erfuhr ich von Unku, und wie das damals alles im 2. Weltkrieg war. Und ich hatte als Kind über meinem Bett ein Bücherregal, wo dieses Buch all die Jahre drin stand, da hab ich als Kind drin gelesen. Ich wusste, dass sie mit mir verwandt ist, aber wie nah das alles ist, war mir in dem Moment nicht klar.