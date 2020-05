Cover von Jasmin Tabatabais Album "Jagd auf Rehe" Bildrechte: Jadavi Records

David Klein ist der musikalische Kopf dieser hervorragend aufgenommenen CD. Seine Arrangements und eine vorzügliche Band tragen die Sängerin wie auf Wolken durch das abwechslungsreiche Programm. Mit dem Titelstück "Jagd auf Rehe" ist das persische Lied "Shekare Ahoo" gemeint, gesungen in der Sprache von Tabatabais Vater und zu dessen Text die Musikerin anmerkt: "Jemand ist verletzt worden durch den Blick des geliebten Menschen und kündigt an, das er oder sie ins Gebirge geht um Rehe zu jagen. Wie das gemeint ist, das erfahren wir nicht. Ist es sinnbildlich gemeint, will jemand wirklich auf die Jagd gehen, will er jemanden verletzten – wir wissen es nicht."